Cada português gastou, em média, 120 euros nos saldos, em apenas uma semana.

Só na primeira semana de janeiro, os portugueses fizeram transações de multibanco no valor de 1.211 milhões de euros.

O Jornal de Notícias fez as contas com base nos números da SIBS, que gere a rede de multibanco e conclui que, durante a quadra de Natal e Ano Novo, foram gastos quase sete milhões de euros. A que se juntam mais de mil milhões a partir de 2 de janeiro, data que coincide com o início da época de saldos.

Os números não são absolutos, mas permitem concluir que os portugueses fizeram mais compras e levantaram mais dinheiro durante o mês de dezembro e na primeira semana de janeiro do que há um ano.