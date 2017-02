O Complemento Solidário para Idosos foi atribuído a mais pessoas em janeiro, enquanto o Rendimento Social de Inserção teve menos beneficiários, segundo os dados da Segurança Social.

Quanto ao CSI, totalizou 161.701 beneficiários em janeiro, mais 1.660 face a dezembro. Ou seja, um aumento de 1%. Relativamente ao mês homólogo de 2016, houve menos 3.342 idosos a receberem esta prestação social, o que representa uma descida de 2,0%.

Segundo as Estatísticas da Segurança Social, atualizadas a 1 de fevereiro, sete em cada dez beneficiários do Complemento Solidário para Idosos são mulheres.

A maior parte dos beneficiários desta prestação social está concentrada nos distritos do Porto (26.149), Lisboa (23.810) e Braga (12.156).

O valor de referência do Complemento Solidário para Idosos foi fixado, este ano, em 5.084,30 euros por ano, 423,69 euros por mês, mais 2,11 euros face ao ano anterior.

Pensões de velhice

Os dados indicam que foram processadas 2.035.027 em janeiro, mais 756 relativamente ao mês anterior, uma subida de 0,04%. Comparando com o mês homólogo de 2016, foram processadas mais 11.282 pensões, representando um aumento de 0,6%.

Na Síntese de Informação Estatística da Segurança Social, o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) refere que as pensões de velhice são as que têm maior expressão no total de pensões existentes no sistema de segurança social (68%) e que as mulheres continuam a constituir a maioria dos beneficiários (53%).

Pensões de invalidez

Foram processadas em janeiro 239.168 pensões de invalidez. Considerando dezembro de 2016, registou-se uma ligeira redução de 0,3% (menos 789 pensões) e, tendo em conta o período homólogo, verificou-se um decréscimo de 4,1%, com menos 10.178 pensões atribuídas.

As pensões de invalidez representam apenas 8% do total de pensões do sistema de segurança social, sendo que mais de metade (53%) é atribuída a homens.

Pensões de sobrevivência

As pensões de sobrevivência concedidas em janeiro aumentaram, situando-se nas 717.642, mais 354 pensões do que no mês anterior. Face ao período homólogo, observou-se uma descida de 0,2% (menos 1.617 pensões).

Representando 24% do total de pensões do sistema da segurança social, a maioria das pensões de sobrevivência foi atribuída a mulheres (82%).

Rendimento Social de Inserção

O número de beneficiários e de famílias que recebem o RSI diminuiu em janeiro, havendo atualmente quase 214 mil pessoas e quase 96 mil agregados com direito a esta prestação social.

Os dados atualizados a 1 de fevereiro reportam que havia 213.954 pessoas a receberem o RSI em janeiro, menos 1.738 (0,8%) do que em dezembro de 2016, mas mais 7.034 (3,3%) do que em janeiro do ano passado.

Já no que diz respeito às famílias, em janeiro foram contabilizados 95.935 agregados com direito a RSI, menos 971 (1%) do que em dezembro do ano passado, mas mais 1.660 (1,76%) quando comparado com o período homólogo.

Estes dados mostram também que é nos distritos do Porto, Lisboa e na Região Autónoma dos Açores que há mais beneficiários do RSI, com 61.419, 36.195 e 18.729, respetivamente.

A dispersão das famílias pelo país faz-se com uma ligeira diferença, havendo também maior concentração nos distritos do Porto (28.156) e Lisboa (16.335), além do distrito de Setúbal (8.339).

No que diz respeito ao valor médio da prestação, os dados do ISS mostram que aumentou tanto em comparação com o mês de dezembro, como em relação ao período homólogo.

Em relação aos beneficiários, o valor médio passou de 110,90 euros em dezembro para 113,20 euros em janeiro, valor que representa um aumento de 18,61 quando comparado com janeiro de 2016.

Olhando para o valor médio que cada família recebe, há um aumento de 252,21 euros em dezembro de 2016 para 257,56 em janeiro, que representa igualmente um acréscimo de 43,35 euros quando comparado com janeiro de 2016.

Os dados do ISS revelam ainda que no total dos beneficiários, 108.418 são mulheres e 105.536 são homens, sendo que em ambos, a maioria tem menos de 18 anos.