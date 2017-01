Ao ataque, o deputado social-democrata Hugo Soares acusou o primeiro-ministro e o ministro das Finanças pela situação que se vive na Caixa Geral de Depósitos (CGD). Sem António Domingues, que deixou o banco no final do ano em clima de tensão com Mário Centeno, e ainda sem o indigitado Paulo Macedo, o novo presidente que aguarda luz verde do Banco Central Europeu.

A CGD vive uma situação imperdoável e a responsabilidade é do ministro das Finanças [Mário Centeno] e o primeiro-ministro [António Costa]. Nunca se assistiu a nada assim", afirmou aos jornalistas o deputado social-democrata, antes do início dos trabalhos desta terça-feira da comissão parlamentar de inquérito à gestão do banco estatal.

Para o deputado do PSD, a situação atual impede o banco público de "estar hoje ao serviço da economia".



O PSD lamenta veementemente a situação a que a CGD chegou, estando a ser gerida por SMS e 'email'", afirmou, considerando que o banco público "devia

Para o PSD é ainda criticável que no reinício dos trabalhos da comissão de inquérito não sejam ouvidos o ministro das Finanças e António Domingues, tal como o seu partido pretendia.

Numa atitude sem precedentes, a esquerda parlamentar impediu a comissão de inquérito de ouvi-los. Uma atitude que demonstra arrogância que a esquerda unida e a esquerda radical vêm demonstrando neste parlamento", afirmou.

Hugo Soares disse esperar que "não fique nada por responder" na audição de António Domingues programada para ocorrer na quarta-feira, mas no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, onde também será ouvido o ministro Mário Centeno.

"Holding" como se fosse um "smoking"

Na comissão parlamentar, o antigo presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António de Sousa revelou que pretendeu então transformar o modelo societário do grupo financeiro.

O grupo financeiro CGD tinha já uma dimensão muito além da banca comercial", afirmou o gestor, que foi o ‘chairman' do banco público entre os anos 2000 e 2004.

O responsável respondia a questões levantadas pelo deputado do PS, João Paulo Correia, que lembrou o diferendo que existia na altura entre António de Sousa e o presidente executivo do banco público, Luís Mira Amaral.

Mira Amaral chegou a dizer: a CGD precisa tanto de uma ‘holding' como um sem-abrigo de um ‘smoking'", realçou o deputado socialista, pedindo a António de Sousa que explicasse o porquê de defender a necessidade de criação de uma ‘holding' para o grupo financeiro estatal.

António de Sousa disse que, na altura, o grupo CGD já era constituído pelo banco comercial, pelo banco de investimento, tinha absorvido o Banco Nacional Ultramarino (BNU), tinha a área dos seguros com uma quota de mercado de quase 40% e uma área internacional "relativamente desenvolvida", além de um "conjunto de participações financeiras que já pesavam muito".

Havia duas maneiras: uma era partir a CGD ao meio e a outra era criar uma grande instituição financeira", realçou.

Compra de bancos em Espanha

Na comissão, António de Sousa confirmou também a sua tentativa de comprar dois bancos em Espanha, algo que a ex-ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, já tinha revelado no Parlamento.

Tentámos crescer em Espanha através de aquisições, porque era a única forma de ter uma operação com uma dimensão razoável em Espanha. Fomos a dois concursos e a CGD não venceu", afirmou, sublinhando que não eram bancos de grande dimensão, devido às capacidades da CGD.

Segundo o responsável, caso a CGD tivesse vencido pelo menos um desses concursos, isso implicava a necessidade de fazer um aumento de capital do banco público, na ordem dos 400 milhões de euros.

A única entidade com quem mantinha conversas estratégicas sobre esta e outras matérias era o Ministério das Finanças. Tentámos adquirir um banco de alguma dimensão em Espanha. Não um grande banco, porque não tínhamos dinheiro para isso", sublinhou António de Sousa.