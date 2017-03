A nova comissão de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos toma hoje posse e quer esclarecer, no prazo de quatro meses, a atuação do atual Governo na nomeação e demissão da anterior administração do banco público. Foi uma das polémicas que marcou o ano de 2016 e que ainda se arrasta, como podemos ver na cronologia que apresentamos a seguir.

Caberá ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, conferir a posse da nova comissão, pelas 16:00. Esta comissão será presidida por José Pedro Aguiar-Branco. O social-democrata já prometeu "não permitir que esta seja a comissão do SMS", a propósito da troca de mensagens entre o ministro das Finanças, Mário Centeno, e o antigo presidente da Caixa, António Domingues.

Atualmente, está em funcionamento uma comissão de inquérito, constituída ainda na anterior sessão legislativa, mas que se debruça sobre a gestão da CGD desde o ano 2000 e sobre os motivos que estão na origem da necessidade de recapitalização do banco público.

Este objeto foi invocado pela esquerda parlamentar para inviabilizar alguns pedidos do PSD e CDS-PP de audições e diligências. Por esse motivo, os dois partidos apresentaram um requerimento para a criação de uma nova comissão e que pede, de forma potestativa (obrigatória), que este segundo inquérito se dirija "à atuação do XXI Governo Constitucional no que se relaciona com a nomeação e a demissão da administração do dr. António Domingues".

São três as alíneas que os deputados querem ver esclarecidas, todas em torno da anterior administração da CGD, sem referência direta à troca de comunicações entre António Domingues e o ministro das Finanças, Mário Centeno, assunto que tem estado no centro da discussão política.

Apreciar as negociações, direta ou indiretamente conduzidas pelo Governo, as condições e os termos de contratação da administração do dr. António Domingues para a CGD Apreciar a intervenção e responsabilidade do XXI Governo pela gestão da administração liderada pelo dr. António Domingues Apreciar os factos que conduziram à demissão do dr. António Domingues e à saída efetiva da administração por si liderada."

Um dos pontos centrais da futura comissão – e que está expresso no requerimento que a fundamenta - será apurar se "é verdade ou não que o ministro negociou a dispensa da apresentação da declaração de rendimentos [de António Domingues]", o que tem sido negado por Mário Centeno.