A comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos recomeça já esta terça-feira, a partir de agora com audições duas vezes por semana.

Para as 10:00 está marcada a audiência de António de Sousa, ex-presidente do conselho de administração do banco público entre 2000 e 2004.

Na quinta-feira, Luís Campos e Cunha vai falar sobre o curto período do mandato, enquanto ministro das Finanças, entre março e julho de 2005. Nessa altura, recusou substituir Vítor Martins na administração da Caixa, como pretendia o então primeiro-ministro José Sócrates.

A comissão de inquérito ao banco público já ouviu várias pessoas. Veja o resumo das audições:

José de Matos, ex-presidente

Carlos Costa, governador do Banco de Portugal

Mário Centeno, ministro das Finanças

António Domingues, último presidente

Guilherme d'Oliveira Martins, ministro das Finanças entre agosto de 2001 e julho de 2002

Manuela Ferreira Leite, ministra das Finanças entre 2002 e 2004

Bagão Félix, ministra das Finanças entre 2004 e 2005