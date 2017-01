O tribunal decidiu, mas a Caixa Geral de Depósitos não está decidida a entregar a documentação pedida pela comissão de inquérito ao banco público. Muito pelo contrário. A administração voltou a responder ao Parlamento que não envia a informação solicitada por estarem em causa dados relativos a clientes que, argumenta, devem ser mantidos em segredo.

Esta resposta da CGD surge já depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter decidido dispensar o dever de sigilo bancário da Caixa, Banco de Portugal e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, determinando que disponibilizem a informação pedida pelos deputados no âmbito do processo de recapitalização do banco.

“A documentação pedida, além de ainda não estar aprovada na sua totalidade, contém informação relativa a clientes e também informação que, embora respeitando à vida interna da CGD, atenta a sua natureza e sensibilidade, se impõe manter em segredo, para preservação dos seus legítimos interesses, no quadro plenamente concorrencial em que desenvolve a sua atividade”, lê-se na carta assinada pelo vice-presidente do Conselho de Administração, Rui Vilar, e pelo vogal do Conselho de Administração, João Tudela Martins, com data de 23 de janeiro e que é citada na edição online do Público.

Essa carta não alude à decisão do Tribunal da Relação, de 18 de janeiro. Ainda assim, depreende-se que o banco público deva recorrer porque, caso contrário, teria dado acesso aos documentos pedidos. Entre eles está, por exemplo, a lista dos maiores créditos concedidos pelo banco do Estado, ou seja, a lista dos maiores devedores.