A audição do antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Armando Vara na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão do banco público vai decorrer na próxima quarta-feira, dia 22, pelas 17:45.

A informação consta no portal da Assembleia da República, que dá conta que nesse dia vai haver também a deliberação relativa à suspensão e prorrogação dos trabalhos da comissão.

Na quinta-feira, o presidente da comissão de inquérito à CGD revelou aos jornalistas que o órgão parlamentar vai pedir a suspensão dos trabalhos até 04 de maio, mas com efeito só após a audição Armando Vara, informando que a mesma devia acontecer durante a próxima semana, o que agora se confirma.

A reunião [de mesa e coordenadores] decorreu num bom clima e foi decidido solicitar ao presidente da Assembleia da República a suspensão dos trabalhos até ao dia 04 de maio e a prorrogação do prazo da comissão", revelou aos jornalistas Emídio Guerreiro, presidente da comissão de inquérito à CGD, no final do encontro.