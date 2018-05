As associações de transportes - Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP) e Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) - voltam hoje a encontrar-se com o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d’Oliveira Martins, pelas 17:30 para discutir o futuro do setor, segundo apurou a TVI.

Este é o terceiro encontro em menos de uma semana. Acontece depois de uma tentativa falhada de paralisação das estradas por parte dos camionistas, na segunda-feira.

Mais do que debater compensações pelo aumento dos combustíveis, as empresas reivindicam alterações profundas no setor e nova regulamentação.

As propostas das associações, que representam as empresas de camionagem, já foram entregues ao Governo e espera-se que esta reunião sirva de base para o início das negociações.

Negociações que, o líder da ANTP, Márcio Lopes, disse ter visto abertura por parte do Governo, para que acontecessem, e tal como os responsáveis da ANTRAM, admite avançar para a paralisação, sem não houver mudanças.