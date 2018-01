A próxima semana começará com um aumento nos preços dos combustíveis. O gasóleo sobe meio cêntimo por litro e a gasolina, ao que tudo indica, encarecerá 1,5 cêntimos.

Contas feitas, um depósito de 50 litros de diesel ficará 0,25 euros mais caro. No caso da gasolina, a fatura para o mesmo exemplo aumenta 0,75 euros.

Ontem, a cotação do petróleo negociado em Londres - o Brent, que serve de referência para Portugal -, atingiu os 70 dólares por barril, o que já não acontecia há três anos, desde 2014.

O ano de 2018 arrancou logo com uma subida por via da atualização do ISP - Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos, decretada pelo Governo no último dia de 2017, e as cotações do petróleo nos mercados internacionais também influenciaram.

Na semana passada, a gasolina até desceu, mas muito ligeiramente, e o gasóleo manteve-se inalterado. Sol de pouca dura, uma vez que a partir de segunda-feira abastecer o carro vai voltar a ficar mais caro.

Os preços não são todos iguais nos postos de combustível. Fica aqui uma estimativa de quanto custará cada litro com esta atualização prevista, apurada pela TVI24 junto de fonte do setor da energia. Temos por base as estatísticas do site da Direção-Geral de Energia e Geologia sobre os valores praticados nas bombas de gasolina de Portugal.