Os trabalhadores da Servirail que exercem atividade nos bares dos comboios da CP decidiram, em plenário, manter na sexta-feira uma greve para exigir aumentos salariais, que foi marcada por tempo indeterminado, disse à agência Lusa fonte sindical.

De acordo com Francisco Figueiredo, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte (STIHTRSN), hoje apenas uma funcionária com contrato de substituição compareceu ao trabalho num intercidades que partiu de Guimarães.

Os trabalhadores decidiram convocar a greve por tempo indeterminado e realizar todos os dias um plenário para decidir se prolongam ou não a greve no dia seguinte.

Num plenário realizado hoje junto à estação de Campanhã, no Porto, os trabalhadores decidiram manter a greve na sexta-feira, dia em que decidirão se vão prolongar a greve no Natal, realçou Francisco Figueiredo.

A greve pretende conseguir aumentos salariais e a negociação do Acordo de Empresa.

“A proposta que a empresa apresentou foi de 01% e os trabalhadores rejeitaram a proposta. Na última reunião, a empresa recusou alterar a sua proposta, propôs ao sindicato que suspendesse a greve e que apresentariam uma proposta em janeiro, mas evidentemente o sindicato não aceitou isso”, explicou Francisco Figueiredo.

O STIHTRSN pretende um aumento de 03%, com um mínimo de 30 euros de valorização salarial, e a negociação do acordo de empresa.