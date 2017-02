O BCP acaba de cumprir um dos objetivos do aumento de capital concluído no início deste mês: já pagou o que devia ao Estado. Eram 700 milhões de euros, dos chamados CoCos, as obrigações de capital contigente.

"Neste preciso momento, estão a ser pagos os 700 milhões de euros"

Com o fim da intervenção estatal, o banco volta a ganhar "autonomia estratégica" para poder tomar as suas próprias decisões. Isso mesmo foi sublinhado pelo administrador financeiro do Banco Comercial Português (BCP), Miguel Bragança, aos jornalistas, depois da sessão de apresentação em bolsa do recente aumento de capital do banco, que encaixou 1.332 milhões de euros com esta operação.

Faltavam devolver 700 dos 3.000 milhões de euros de CoCos -ndívida que pode ser transformada em ações em determinadas circunstâncias -, subscritos pelo Estado em 2012 - e melhorar os rácios de solvabilidade, outros dos objetivos do banco.

Miguel de Bragança lembrou que o BCP pagou juros pela ajuda estatal nos últimos quase cinco anos e que ascenderam no total a 1.000 milhões de euros. "Foi um bom investimento para os contribuintes e estamos contentes com isso".

A reação em bolsa

Ainda antes de esta notícia ser conhecida, o BCP já tinha estreado em bolsa as novas ações resultantes do aumento de capital. São mais de 14 mil milhões de novos títulos, que arrancaram com uma queda de próxima de 5%, para 13,9 cêntimos.

Porém, durante a parte da manhã, o banco chegou mesmo a alcançar um mínimo histórico de 13,27 cêntimos.

Já depois de conhecida a devolução do dinheiro emprestado pelo Estado, o banco atenuou a queda em bolsa, para cerca de 1%, com cada título a valer 14 cêntimos.

Os resultados do aumento de capital

O BCP concluiu na semana passada o aumento de capital de 1.332 milhões de euros, que foi totalmente subscrito, com a procura a superar a oferta.

O grupo chinês Fosun, que já era o principal acionista desde final e 2016, reforçou a sua posição para 23,92%, ainda assim abaixo dos 30% a que poderia chegar, tendo em conta a autorização do Banco Central Europeu.

Já a petrolífera angolana Sonangol, segundo maior acionista, reforçou apenas ligeiramente, passando de 14,87% para 15,24%.