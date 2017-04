Singapura é a cidade mais cara do mundo pelo quarto ano consecutivo, de acordo com o gabinete de estudos (Intelligence Unit) da revista The Economist.

Também Hong Kong manteve a segunda posição do ranking das cidades mais caras, logo seguida de Zurique, que caiu uma posição, mas manteve-se no pódio.

Destaque para as reentradas no top 10 das japonesas Tóquio e Osaka. A capital japonesa, que foi até 2012 a cidade mais cara do mundo, subiu sete lugares na lista, sendo agora quarta.

Com estas duas subidas, a Ásia passou a dominar o ranking das cidades mais caras do mundo – Singapura, Hong Kong, Tóquio, Osaka e Seul.

Também a Europa continua a dominar o topo da lista. As suíças Zurique (caiu uma posição) e Genebra (caiu três) são as mais bem classificadas, respetivamente terceira e sétima, seguindo-se Paris (França) no oitavo lugar, e Copenhaga (Dinamarca) no décimo.

Nova Iorque caiu dois lugares e é agora a nona cidade mais cara do mundo (há cinco anos, era a 46.ª).

Há 15 anos, que a capital francesa, a única cidade da zona euro, está no topo das mais caras do mundo. Atualmente, viver em Paris é 7% mais caro que viver em Nova Iorque.

Países Cidades Ranking 2017 Ranking 2016 Singapura Singapura 1 1 China Hong Kong 2 2 Suíça Zurique 3 2 Japão Tóquio 4 11 Japão Osaka 5 14 Coreia do Sul Seul 6 8 Suíça Genebra 7 4 França Paris 8 6 EUA Nova Iorque 9 7 Dinamarca Copenhaga 10 9

Em Singapura, por exemplo, em categorias como artigos de higiene, para a casa ou serviços domésticos, é a cidade mais barata do top 10. Já Seul, Tóquio e Osaka são as mais caras para comprar mercearias. Na capital sul-coreana, um cesto de compras é quase 50 vezes mais caro que em Nova Iorque. E Seul era apenas a 50.ª cidade mais cara do mundo há sete anos.

Na Suíça, o entretenimento sai caro, enquanto em Paris o álcool e o tabaco estão em linha com o resto da Europa. Na capital dinamarquesa, os transportes e os cuidados pessoais são os mais onerosos, só para exemplificar algumas diferenças.

A queda mais acentuada no topo ocorreu no Reino Unido, com Manchester a cair 25 posições para o 51.º lugar. Já Londres caiu 18 lugares (do 6.º para o 24.º), a mais baixa posição no custo de vida da capital inglesa nos últimos 20 anos. Na Argentina, Buenos Aires caiu 20 lugares para o 82.º.

Exceptuando Hong Kong, cinco cidades chinesas estão entre aquelas que registaram maiores quedas no topo: Pequim (é 47.ª, depois de cair 16 posições); Suzhou (é 69.ª, tendo também caído 16 posições); Guangzhou (69.ª, menos 13); Tianjin (69.ª, menos 13) e Dalian (32.ª, caiu 11).

Los Angeles caiu do oitavo para o 11.º lugar.

Maiores subidas no ranking

As cidades brasileiras de São Paulo e Rio de Janeiro são as que mais ascenderam na tabela, subindo 29 e 27 posições, respetivamente.

Há cinco anos, São Paulo era uma das 30 cidades mais caras do mundo, mas no ano passado estava entre as 30 mais baratas. É agora a 78.ª, enquanto o Rio de Janeiro recuperou para o 86.º posto.

Wellington e Auckland, na Nova Zelândia, ocupam o 16.º lugar das mais caras, tendo subido 26 e 22 lugares.

Também Brisbane (31.ª) e Adelaide (35.ª), na Austrália, subiram consideravelmente no ranking, concretamente 18 posições.

Istambul, na Turquia, subiu 16 lugares para o 62.º, enquanto Montevideo, no Uruguai, subiu 15 também para o 62.º. Moscovo, na Rússia, subiu 15 posições para a 98.ª e Reykjavik, na Islândia, subiu 13 para o 16.º.

No fundo da tabela

O ranking das cidades mais baratas do mundo também sofreu algumas alterações nos últimos 12 meses. Curiosamente, é também na Ásia que ficam algumas das cidades mais baratas, nomeadamente na Índia e no Paquistão.

Bangalore, Chennai, Carachi, Mumbai e Nova Deli ocupam metade da lista das dez cidades mais baratas do mundo. Os salários muitos baixos da maioria dos cidadãos explicam os preços igualmente baixos nestas cidades.

No entanto, a cidade mais barata do mundo não fica na Ásia. No ano passado o título foi para Lusaka, na Zâmbia, que recuperou 11 lugares, entregando o título da cidade mais barata do mundo a Almaty, no Cazaquistão, depois de uma queda de seis lugares, para o número 133.

No fundo da tabela está ainda a maior cidade da Nigéria, Lagos, que caiu 16 posições para a 132.ª.

Países Cidades Ranking 2017 Ranking 2016 Cazaquistão Almaty 133 127 Nigéria Lagos 132 116 Índia Bangalore 131 132 Paquistão Carachi 130 127 Argélia Argel 127 127 Índia Chennai 127 127 Índia Mumbai 127 131 Ucrânia Kiev 124 118 Roménia Bucareste 124 122 Índia Nova Deli 124 126

O ranking das cidades mais baratas do mundo coincide, segundo a Intelligence Unit com a tabela da habitabilidade, ou seja, quanto mais baratas regra geral menos habitáveis, a maior parte das vezes devido a problemas transversais, desde a instabilidade económica, política e social.

Entre as cidades mais baratas do mundo destaque para a presença de duas europeias, Kiev, na Ucrânia, e Bucareste, na Roménia, respetivamente a oitava e nona cidades mais baratas.