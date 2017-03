A Caixa Geral de Depósitos apresentou, esta sexta-feira, prejuízos de 1.859 milhões de euros. É o maior prejuízo de sempre na história do banco.

O anuncio surge no mesmo dia em que a Comissão Europeia autorizou a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no montante de 3,9 mil milhões de euros, após concluir que a operação não constitui um novo auxílio a favor do banco público.