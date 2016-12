O número de desempregados inscritos nos centros de emprego conseguiu, em novembro, a maior quebra homóloga do ano. A redução foi de 11,6%, o equivalente a menos 63.816 pessoas. No total, há 486.434 pessoas sem trabalho nas listas do IEFP, número que se aproxima de níveis de março de 2009.

De acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, na comparação mensal, com outubro, o recuo é de 0,8%, o que representa menos 4.155 pessoas.

É necessário recuar até março de 2009 para se encontrar um número de inscritos inferior ao observado em novembro deste ano. Há sete anos e meio, estavam registados 484.131 desempregados.

Há menos casais sem trabalho

O IEFP divulgou ainda que o número de casais em que ambos os cônjuges estão inscritos nos centros de emprego desceu 3,8% em novembro em termos homólogos e 0,3% face a outubro. São agora 10.456 os casais nesta situação.

Em novembro, do total de desempregados casados ou em união de facto, 20.912 (10,1%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego.

Do total de pessoas sem trabalho em Portugal, em novembro, 45,4% eram casados ou viviam em situação de união de facto, perfazendo um total de 207.452.

O desemprego registado nos serviços de emprego do continente diminuiu 11,7% face ao período homólogo e 0,9% em relação ao mês anterior.

Relativamente aos desempregados casados ou em situação de união de facto, a diminuição face a novembro de 2015 atingiu 12,6% (com menos 29.865 desempregados), enquanto a variação face a outubro de 2016 foi de -1,1%