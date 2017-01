Os clientes com empréstimo para compra de casa vão voltar a pagar menos em fevereiro de prestação ao banco, que se mantém a bater recordes mínimos, segundo os cálculos feitos para a Lusa pela DECO/Dinheiro&Direitos.

Num empréstimo no valor de 150 mil euros a 30 anos indexado à Euribor a seis meses com um spread (margem de lucro do banco) de 1%, esse cliente vai passar a pagar já este mês 466,37 euros, menos 3,25 euros face à mensalidade que pagava desde a última revisão, em agosto.

Já num empréstimo nas mesmas condições, mas indexado à Euribor a três meses, o valor a pagar será de 460,33 euros, menos 1,12 euros do que na revisão de novembro.

Estas contas significam que, em ambos os casos, os valores a pagar de prestação ao banco em fevereiro são os mais baixos desde dezembro de 2010, altura em que a Lusa começou a compilar estes dados.

As prestações da casa têm caído consecutivamente acompanhando a redução das taxas Euribor, que negoceiam em valores negativos históricos.

Em janeiro, a média mensal da taxa Euribor continuou a acentuar os valores negativos para -0,236% a seis meses e -0,326% a três meses.