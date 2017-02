As famílias e as empresas vão poder candidatar-se, a partir de sábado, a receber 2.250 euros para a compra de um veículo elétrico novo e sem matrícula, informou o Ministério do Ambiente, nesta sexta-feira.

O Ministério do Ambiente, através do Fundo Ambiental, abre a partir de 18 de Fevereiro de 2017 as candidaturas ao incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões. Prevê-se a atribuição de 2.250 euros a quem adquira um veículo ligeiro 100% elétrico, novo, sem matrícula, com data a partir de 01 de janeiro de 2017", indica o ministério tutelado por João Matos Fernandes.

Por "veículo ligeiro 100% elétrico novo" o ministério entende "automóveis ligeiros de passageiros e mercadorias novos sem matrícula exclusivamente elétricos, das categorias M1 e N1, conforme classificação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP (IMT), e devidamente homologados".

São elegíveis pessoas singulares, “limitadas a um veículo cada”, e pessoas coletivas, estando estas “limitadas a um máximo de cinco veículos cada”.

Ao contrário do anterior incentivo ao veículo elétrico, acrescenta a tutela, “para concorrer não será necessário o abate de um veículo em fim de vida”.

O prazo limite para a apresentação de candidaturas e de todos os documentos obrigatórios é 30 de novembro de 2017, sob pena de exclusão ou não aceitação da candidatura.

O incentivo de 2017 cessará assim que forem atribuídas as primeiras 1.000 unidades de incentivo.