Será nas "próximas semanas" que serão instalados 14 postos de carregamento rápido (PCR) de viaturas elétricas do projeto-piloto. A promessa é do ministério do Ambiente, que informa que os trabalhos nas autoestradas A1, A6, A8, A22 e A23 continuam em marcha.

O ministro João Matos Fernandes tinha indicado ao jornal Público 8 de janeiro como data limite para a instalação dos 14 carregadores e a “probabilidade elevadíssima de até essa data se instalarem mais oito carregadores nas áreas de serviço das autoestradas”. Agora fala num período de tempo mais lato, mas ainda assim fica a promessa de estar para breve.

Em resposta à Lusa, o gabinete do ministro referiu que “ao longo das próximas semanas” serão instalados PCR do projeto-piloto previstos. Onde ficam?

Aveiro Rossio Évora Zona circular contígua à muralha da cidade Coimbra Avenida Lousã Lisboa Coroa mais externa da cidade Lisboa Zona ocidental, entre o jardim de Santos e o limite da cidade com Oeiras Cascais Rua D. Francisco de Avilez Braga Junto à central de camionagem Loures Junto aos Paços do Concelho Gaia Avenida Vasco da Gama Porto Avenida de França Matosinhos Junto aos Paços do Concelho Valença Avenida do Colégio Português Viana do Castelo Próximo da Escola Frei Bartolomeu dos Mártires Vila Real Junto do terminal rodoviário

Paralelamente, "continua a ser feita a instalação dos postos de carregamento rápido previstos para as áreas de serviço das autoestradas", pelo que nas "próximas semanas" serão também instalados os seguintes postos:

A1 (Autoestrada do Norte)

A6 (Autoestrada do Alentejo Central)

A8 (Autoestrada do Oeste)

A22 (Via do Infante)

A23 (Autoestrada da Beira Interior)

O presidente do Conselho Diretivo da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), Henrique Sanchez, diz ter recebido a confirmação da tutela de que decorrem as obras de instalação dos postos e até final de janeiro a “maioria dos PCR estão instalados”.

O primeiro PCR a funcionar é o de Vila Nova de Gaia.

Quão rápido é o carregamento?

Os PCR permitem o carregamento de 80% da bateria, em aproximadamente 20-30 minutos.

Quanto a preços, o ministério referiu que os valores serão acordados diretamente com os comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica e “apenas serão cobrados aquando do início da fase de mercado, a ocorrer no primeiro semestre deste ano”.

Henrique Sanchez notou ainda que é também desconhecida a forma de cobrar os carregamentos, que pode ser por tempo, quilowatt.