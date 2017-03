A Uber estava a apostar nos carros sem condutor, mas mudou de ideias, pelo menos por agora. Um acidente com um dos veículos, no Arizona, levou a empresa a suspender essa estratégia.

O carro, que seguia em modo self-driving, não se despistou sozinho. O porta-voz da polícia de Tempe, no Arizona, indicou que foi outro veículo que não lhe cedeu a passagem. Esse automóvel ficou também danificado. O SUV Volvo da Uber pior ainda, já que tombou para o lado direito.

Havia uma pessoa atrás do volante, e não é certo, neste momento, se estava a controlar o veículo no momento da colisão".

De facto, os carros automáticos da Uber têm sempre uma pessoa no lugar do condutor, para assumir o controlo em caso de necessidade.

Apesar do aparato, ninguém ficou ferido.

Os testes têm sido realizados também na Pensilvânia e na Califórnia.

Acaba por ser mais uma polémica a acrescentar a outras. Ai nda há uma semana, demitiu-se o presidente da Uber, Jeff Jones, que terá deixado de "ver o seu futuro na Uber", segundo a Bloomberg. Uma notícia que chegou numa altura de instabilidade na empresa, com muitas notícias sobre as condições precárias de trabalho na Uber e depois de o CEO, Travis Kalanick, ter discutido com um motorista- o vídeo foi, inclusive, parar à imprensa.