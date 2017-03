O primeiro-ministro, António Costa, vai falar às 19:00 a partir de São Bento sobre o Novo Banco. Seguindo-se o ministro das Finanças, Mário Centeno, segundo apurou a TVI. Antes falará o Governado do Banco de Portugal.

Segundo o Negócios, o fato de o chefe de Governo ter decidido responder pela solução encontrada provocou algum desconforto no dentro do PS.

Independentemente dos protagonistas, os detalhes da operação de venda do Novo Banco serão conhecidos ainda hoje, já que o Governo tinha feito saber que apresentaria a solução até ao final desta semana.



Uma solução em que a Lone Star toma 75% do capital da instituição financeira e ao Fundo de Resolução caberá os restantes 25%. Segundo o jornal online ECO, o Estado vai dar uma garantia de quatro mil milhões de euros ao fundo norte-americano no âmbito da compra.

Chega agora ao fim um processo que começou há quase três anos, a 3 de agosto de 2014. Era domingo e Carlos Costa anunciava uma resolução para o Banco Espírito Santo, que partia o banco de Ricardo Salgado em dois: o “mau” e o “bom”. No primeiro ficavam os ativos tóxicos, como o crédito malparado. O segundo chamar-se-ia Novo Banco e ficaria com a atividade do banco, por assim dizer.