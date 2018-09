O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, disse esta sexta-feira nos Açores que os patrões não podem continuar a olhar para o turismo como a "galinha dos ovos de ouro", e ao mesmo tempo pagarem "um miserável salário mínimo".

Os nossos empregadores continuam a olhar para a galinha dos ovos de ouro do turismo como se fosse um manancial que nunca mais termina e que todos os anos vai crescendo", realçou o sindicalista, em conferência de imprensa, na Horta, lembrando que o que não tem crescido "são os salários dos trabalhadores, seja da hotelaria, seja da restauração".

Carlos Silva lembrou que muitos empresários se queixam de que têm de reforçar a mão de obra no setor do turismo, mas que ela "não é suficientemente qualificada", acrescentando que também não faz sentido reforçar a qualificação dos recursos humanos e depois continuar a pagar salários baixos.

Se um trabalhador se qualifica, melhora as suas aptidões, ganha novas competências e depois vai para o local de trabalho e vê que lhe pagam um miserável salário mínimo nacional, naturalmente que isto não é compaginável com a expectativa criada", exemplificou o secretário-geral da UGT.

Carlos Silva, que está de visita aos Açores para participar no congresso regional da UGT, na cidade da Horta, insiste que é necessário que o Governo e os parceiros sociais se sentem à mesa para negociar um aumento real dos salários para 2019.

Aumento de 3,5%

José Abraão, secretário-geral da FESAP - Federação de Sindicatos da Administração Pública, também presente na conferência de imprensa, assegurou, por outro lado, que vai propor no Conselho Nacional de Concertação Estratégica um aumento de 3,5% nos salários para o próximo ano.

A nossa proposta é de 3,5% nos salários, com o fundamento de que a inflação subiu 1,4%, e como já não somos aumentados desde 2009, perdemos 12%, por isso, tem de haver aqui alguns ganhos de produtividade", justificou José Abraão ressalvando, porém, que "esta é uma proposta para negociar".

No mesmo sentido, também o coordenador da UGT/Açores, Francisco Pimentel, realçou a necessidade de haver aumentos salariais para os trabalhadores da região, que ainda sofrem, atualmente, com as restrições impostas pelo anterior Governo da República.