O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, desafiou hoje os empregadores privados a encararem os sindicatos como parceiros e não como inimigos e desafiou o Estado a negociar com os representantes sindicais dos funcionários públicos.

Na intervenção que fez na abertura do XIII congresso da UGT, no Porto, Carlos Silva dirigiu uma saudação aos representantes das confederações patronais presentes e lançou-lhes o desafio de dinamizarem nas respetivas associações "o espírito construtivo de olharem para os sindicatos como verdadeiros parceiros”.

O representante declarou que os sindicatos "desejam o respeito e a defesa dos direitos dos trabalhadores", mas não desejam a destruição ou a desvalorização das empresas.

"Os sindicatos da UGT não são vossos inimigos ou até mesmo adversários. Não barrem a entrada aos sindicatos que vierem por bem. Não proíbam os sindicatos da UGT de visitar os trabalhadores dentro das vossas empresas", disse.

Carlos Silva considerou que "quanto maior for a harmonia" entre os sindicatos e os empregadores, "mais garantida estará a paz social e a estabilidade no seio da empresa".

Dirigiu-se também ao Governo, "o maior empregador do país", exortando-o a cumprir "a regra da negociação com consequências", reclamada pelos sindicatos.

"Os trabalhadores da Administração Pública e do sector público empresarial não fizeram mal a ninguém. São iguais aos outros do sector privado. Sofreram e foram humilhados nos últimos anos, como se fossem culpados da crise que se abateu sobre o nosso país e sobre eles em particular", disse.

O líder da UGT aproveitou a presença do ministro do Trabalho, Vieira da Silva, na sessão de abertura do congresso, para defender o cumprimento do último acordo de concertação social.

"Senhor ministro, vamos aplicar o que assinámos no acordo de concertação social este ano – desbloquear a negociação coletiva na administração pública, valorizar os seus trabalhadores, desbloquear carreiras, progressões e salários. É um imperativo ético e da mais elementar justiça", disse.

Carlos Silva quer mais celeridade do Governo para reverter austeridade

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, defendeu ainda que o Governo tem de ser mais célere e ambicioso na reversão das medidas de austeridade para dar esperança e melhorar as condições de vida e de trabalho dos portugueses.

"O Governo tem de ter mais ambição e ser mais célere, para que os portugueses acreditem que é possível virar definitivamente a página da austeridade e da enorme carga fiscal que pesa sobre as empresas e as famílias", disse Carlos Silva.

O sindicalista considerou que é tempo de reverter as medidas de austeridade impostas nos últimos anos para que os portugueses possam reaver os direitos que tinham antes da crise.

"Não será certamente tudo revertido num dia, num mês ou até num ano. Esse esforço já teve início e foi aplicado pelo Governo atual, mas ainda não chega", afirmou.

Lembrando que hoje se comemoram os 60 anos da assinatura do Tratado de Roma, Carlos Silva afirmou que a UGT quer estar na Europa, mas entre "aqueles que sempre apostaram numa Europa solidária, inclusiva, não discriminatória, uma Europa de direitos, uma Europa social, uma Europa dos cidadãos".

"Uma Europa onde os trabalhadores portugueses continuem a ser considerados dos melhores do mundo e em que, apesar dos nacionalismos, da xenofobia, do anti-islamismo e do antissemitismo e de tristes figuras como o senhor Dijsselbloem, que se vão vendo e ouvindo nas televisões e nos jornais, o nosso país seja visto com um símbolo de tolerância, multiculturalismo, segurança", disse.

O presidente do Eurogrupo foi alvo, pelas declarações polémicas que fez sobre os países do sul da União Europeia, de duras críticas de Carlos Silva, que considerou que este não comunga do ideal humanista e tolerante que presidiu à criação da União Europeia.

"Senhor Dijsselbloem, demita-se. Tenha vergonha pela ofensa que proferiu e vá-se embora. Não tem lugar entre os democratas", afirmou perante os congressistas e convidados.

Numa entrevista publicada na segunda-feira no jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, o presidente do Eurogrupo afirmou que "não se pode gastar todo o dinheiro em copos e mulheres e depois pedir ajuda".