Há negócio e esse é, talvez, o aspeto mais positivo da venda do Novo Banco.

Dois anos e sete meses depois, está em fase final a venda do Novo Banco. O anúncio foi feito pelo Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, numa comunicação que durou menos de cinco minutos e sem direito a perguntas por parte dos jornalistas.

O Banco de Portugal selecionou hoje a Lone Star para concluir a operação de venda do Novo Banco tendo o Fundo de Resolução assinado os documentos contratuais da operação. A assinatura do contrato permite que seja cumprido o prazo de venda fixado nos compromissos assumidos pelo Estado junto da Comissão Europeia”, disse o Governador [a nota do Banco de Portugal também já está disponível na página da instituição].

Daqui a pouco, com marcação para a 19:00, o primeiro-ministro é obrigado a dar cara pelo negócio, o que terá gerado desconforto no seio do partido socialista, segundo noticiou o Negócios.

António Costa tinha assegurado que o Estado não daria qualquer garantia pública como contrapartida para fechar a venda e, afinal, o Governo cedeu. Há garantia pública, não direta do Estado mas do Fundo de Resolução. O Fundo que foi criado em 2012, e tem como principal missão em prestar apoio financeiro à aplicação de medidas de resolução adotadas pelo Banco de Portugal. É detido pela banca, gerida pelo Banco de Portugal e financiada com empréstimos do Estado.



A Lone Star assume 75% do Novo Banco. E Bruxelas aceita que o Estado se mantenha como acionista, com uma posição de 25%, através do Fundo de Resolução, Ou seja, vai haver impacto no défice.