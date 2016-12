A Associação dos Transitários de Portugal acusa a ANA - Aeroportos de Portugal de ser responsável pelo amontoar de mercadorias nos terminais de carga dos aeroportos de Lisboa e do Porto, situação que provoca, ainda, o desvio de negócios para outros aeroportos.

A ANA tem revelado uma criteriosa falta de visão, abstendo-se de qualquer investimento no departamento de carga. A realidade dos procedimentos de segurança se tornou uma entropia no movimento de mercadorias por via aérea, nos aeroportos do Porto e de Lisboa".