As casas de habitação social que estão vazias, cerca de 735 mil, chegariam para dar um teto a quase sete mil famílias carenciadas. Mas o fato é que algumas não tem condições.

Das que têm, são, por exemplo, mais de 50 mil fogos vazios em Lisboa e quase 25 mil casas no Porto, de acordo com o relatório do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, noticia o jornal I

Contam-se aqui as casas com condições de habitabilidade e que seriam a solução para quase 30% de um total de 25.700 famílias que precisam de uma habitação com condições.

Segundo o instituto são precisas, por isso, novas políticas para a habitação. E conclui que para resolver o problema da habitação em Portugal são precisos mais de 1.700 milhões de euros.