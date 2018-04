O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, disse esta quinta-feira que irá bater-se, juntamente com os deputados e restantes ministros portugueses, pelo restabelecimento do sistema de quotas leiteiras, apesar de notar dificuldades.

Se dependesse de nós, o regime mantinha-se. Vamos ver se os deputados e ministros portugueses são suficientes para restabelecer o regime de quotas. Bater-nos-emos por isso”, disse Capoulas Santos, durante uma audição parlamentar na Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição “Estratégia 2020”.

No entanto, o governante admitiu a existência dificuldades para o regresso do sistema, devido a vários Estados-membros terem sido a favor do seu fim.

Temos vindo a criticar muito o fim do regime, mas ele só aconteceu porque havia uma esmagadora maioria a favor. [Porém], no parlamento e na Comissão Europeia há hoje um grande número de pessoas a favor do regresso deste regime”, notou.

Já na terça-feira, o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Vieira, havia admitido que o fim do regime das quotas leiteiras não conseguiu obter os efeitos positivos previstos, "originando uma diminuição brusca dos preços".

“A abolição das quotas leiteiras [em 2015] introduziu uma pronunciada liberalização no mercado que, conjugada com a menor procura mundial, esteve na génese da difícil situação atravessada pelo setor na União Europeia ao longo de 2015 e 2016, não se concretizando os efeitos positivos com o fim do regime de quotas leiteiras, originando uma diminuição brusca de preços no ano 2015”, disse Luís Vieira, em Lisboa, durante o fórum “Leite- Produto Nacional de Excelência”.