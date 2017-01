Esta semana começa com o lançamento de cinco linhas de Crédito Capitalizar para as pequenas e médias empresas, por parte do Governo, no âmbito do programa Capitalizar. No total, são 1.600 milhões de euros, sendo que cada PME poderá conseguir um financiamento entre 25 e dois milhões de euros.

Com "o lançamento destas novas linhas, no montante de 1.600 milhões de euros, vamos ter um conjunto completo de instrumentos de financiamento às empresas", disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Haverá também instrumentos de investimento de projetos 2020, de plafond de tesouraria ou maneio, "respondendo de forma ampla e abrangente às necessidades de todas as empresas portuguesas"-

As empresas precisam claramente de investimento e precisam destas linhas, que podem ser com prazos de três a 10 anos, prazos relativamente amplos para poderem investir com confiança. Mas precisam também de financiar a sua atividade, em particular as empresas exportadoras que neste momento estão a ter um aumento da atividade, precisam também de linhas de financiamento e de fundo de maneio para poderem financiar não só os investimentos, mas também financiar a atividade corrente, podendo comprar matérias-primas, pagar salários, para depois, quando exportam, terem o retorno e receberem os seus rendimentos".

Como estão divididas as cinco linhas de crédito

Estas linhas Capitalizar incluem instrumentos de apoio "às pequenas empresas para investimento, mas incluem também linhas de apoio ao fundo de maneio para as empresas gerirem melhor a sua tesouraria". Incluem apoios para as empresas 'mid-caps', ou seja, "para empresas que têm maior dimensão". Manuel Caldeira Cabral adiantou que estas são linhas "complementares aos instrumentos" que já tinham sido lançados.

Cada PME poderá ter um financiamento num intervalo que vai dos 25 mil aos dois milhões de euros.

A linha Micro e Pequenas Empresas tem uma dotação de 400 milhões de euros e tem como objetivo potenciar o acesso a financiamento para investimentos em ativos e reforço de capitais para aquelas empresas.

Já a linha Fundo de Maneio tem uma dotação de 700 milhões de euros e visa complementar a linha IFD, alargando as restrições do uso de operações para reforçar o Fundo de Maneio ou Capital.

Por sua vez, a linha de Plafond de Tesouraria conta com 100 milhões de euros e visa apoiar a introdução de plafonds de crédito em condições acessíveis para todas as empresas.

O instrumento Investimento Geral, que também conta com 100 milhões de euros, tem como objetivo financiar investimentos em ativos com elevado prazo de recuperação.

A linha Investimento Projetos 2020 tem uma dotação de 300 milhões de euros.

"São linhas que pretendem dar dinheiro às empresas com prazos mais favoráveis do que a banca consegue conceder, como também spreads mais baixos, permitindo assim às empresas, em particular às pequenas e medias empresas financiarem-se num contexto mais amplo do que as linhas que já tínhamos lançado anteriormente", explicou ainda o ministro.

Relativamente às linhas lançadas anteriormente, Manuel Caldeira Cabral disse que será feito o primeiro balanço no primeiro semestre deste ano.