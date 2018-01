A Mercadona já está a contratar para as lojas que vai abrir em Portugal. Estarão todos localizados no Grande Porto, designadamente em Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Gondomar. No total, as vagas rondam as 350, sendo que 150 são para cargos de chefia intermédia.

A maior cadeia de supermercados espanhola está à procura de operadores de supermercado, prometendo três coisas: "emprego estável e de qualidade, com contrato sem termo desde o primeiro dia e progressão salarial".

Como requisitos, os candidatos deverão ter a escolaridade mínima obrigatória, disponibilidade para trabalhar em horário semanal de 40 horas e "uma forte orientação para o atendimento ao cliente".

A Mercadona precisa de pessoal para todas as secções: frutaria, peixaria, talho, charcutaria, pastelaria e padaria, perfumaria, caixas, reposição, limpeza, serviço ao domicílio e manutenção.

Os quatro supermercados vão abrir portas em 2019.

Em dezembro, a empresa deu a indicação de que tinha já mais de uma centena de portugueses em formação para integrar os quadros.

Quem estiver interessado em trabalhar na cadeia de supermercados poderá enviar uma candidatura através da própria página da Internet da empresa.