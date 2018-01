Uma mensagem que está a circular nas redes sociais assegura que o Lidl está a oferecer cartões de oferta de 250 euros em compras, para comemorar o 16º aniversário. A dimensão que a transmissão da mensagem atingiu é tal que obrigou mesmo a empresa alemã detentora do supermercado a publicar uma mensagem na sua página da Internet e no Facebook, a desmentir qualquer campanha.

“Identificámos a divulgação de campanhas falsas em nome do Lidl Portugal em websites e em algumas redes sociais (WhatsApp, Facebook e Instagram), como o caso de um concurso para ganhar ‘cartões presente no valor de 250€ na comemoração do 16º aniversário Lidl’ através de uma inscrição com fornecimento de dados pessoais em websites fraudulentos.”