A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP) e Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) estão esta manhã no Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, liderado por Pedro Marques.

Em causa não só o preço dos combustíveis, que não para de aumentar, mas também o estado a que chegou o setor disse, na sexta-feira, à TVI24 Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP), Márcio Lopes.

Ontem, de depois da reunião, pelas 22 horas, com o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, a ANTP decidiu manter protesto de camionistas, com a paralisação, marcado para hoje.

A verdade é que a ANTRAM ainda não tinha dito, nem que sim, nem que não a esta paralisação. Fonte da associação, disse já esta manhã à TVI24 que aguardam o desfecho da negociação no ministério, ainda de manhã, para se pronunciarem. Sobre a aparente acalmia que ainda se verifica nas estradas, já que o protesto estava marcado para as 8:00, a mesma fonte referiu apenas que pode ter a ver com o facto dos camionistas aguardarem o que resulta da conversa com o Executivo.