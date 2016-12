António Domingues enviou uma carta de despedida aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, na qual assume a autoria do plano de capitalização e do plano estratégico. Sai de consciência tranquila quanto aos objetivos que tinha a alcançar: "Cumprimos com os objetivos, a capitalização da empresa fora das ajudas de Estado, e com os prazos definidos".

"plano de capitalização da CGD e o plano estratégico, construído pelas equipas da CGD, apresentado e negociado com o acionista e com as autoridades europeias, são os produtos visíveis de um programa de trabalho muito intenso que nos ocupou nos últimos meses, com vista a criar as condições para o crescimento sustentado da Caixa Geral de Depósitos", lê-se na carta que é citada pelo Jornal de Negócios.

O presidente da Caixa vinca-o, embora a capitalização ter sido adiada para 2017. O Governo tinha enfatizado a urgência da operação, mas acabou por decidir que o dossier transitava para o próximo ano. Em relação a isso, Domingues responsabiliza o Ministério das Finanças, representante do acionista Estado: "O calendário final da capitalização resulta de decisão acionista".

Elogia os funcionários, destacando a confianla que conseguiram "manter" nos clientes e os objetivos atingidos "num período particularmente difícil e num enquadramento, no mínimo, desafiante". Isso testemunha, segundo Domingues, o "profissionalismo e empenho" do quadro da CGD.

Recorde-se que António Domingues se demitiu em novembro da liderança do banco público, na sequência da polémica relativa à entrega das declarações de rendimentos da sua equipa no Tribunal Constitucional. Não encontrou apoio político para não entregar as ditas declarações e decidiu sair, com efeitos no final de dezembro, ou seja, agora.

Paulo Macedo, que foi ministro da saúde no anterior Governo PSD/CDS-PP, será o seu substituto. No entanto, não deverá iniciar oficialmente funções antes de 10 de janeiro, segundo o mesmo jornal. É que as férias de Natal e Ano Novo terão atrasado o processo de avaliação do Banco Central Europeu.



Domingues sai da CGD mas vai ao Parlamento na próxima semana, 4 de Janeiro, para responder aos deputados na comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Precisamente para explicar o que o levou a demitir-se.