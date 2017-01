O antigo ministro das Finanças Teixeira dos Santos assumiu , esta quina-feira, a escolha de Santos Ferreira e Armando Vara para presidente e vogal, respetivamente, da administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), afastando qualquer interferência do então primeiro-ministro, José Sócrates.

Nunca recebi do engenheiro Sócrates nenhumas indicações sobre os nomes das pessoas que deviam entrar para a administração da CGD. A decisão foi minha, sem ouvir o engenheiro Sócrates. Transmiti-lhe a minha escolha", afirmou o responsável durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito à gestão do banco público.

Depois de já ter dito que decidiu afastar a gestão da CGD devido à situação de instabilidade que existia na altura (2005) em torno do banco público, Teixeira dos Santos considerou que a própria equipa de gestão, que era à época liderada por Vítor Martins, não se mostrou capaz de colocar um ponto final nas polémicas que existiam.

Sem fazer juízos de valor sobre as pessoas, acho que as pessoas [que à data integravam o Conselho de Administração do banco] também contribuíram para a situação de indefinição da CGD", lançou, considerando que "não basta resistir às pressões, é preciso tomar decisões".

Questionado sobre se sabia que o então primeiro-ministro estava a pressionar o seu ministro das Finanças, Campos e Cunha, para mudar a gestão da CGD, uma versão que o último responsável denunciou na semana passada aos deputados e Sócrates prontamente negou, Teixeira dos Santos respondeu negativamente.

Na altura desconhecia que havia essas pressões internas", garantiu. "Até porque estava convencido que o ministro anterior estava interessado nessa mudança. Pensei que não o tinha feito por falta de tempo. Por isso, achei que era preferível promover uma mudança de forma a clarificar a situação", sublinhou Teixeira dos Santos.

"Na altura a preocupação foi, em primeiro lugar, reduzir a dimensão da equipa. Tinha 11 administradores, ficou com nove. Tinha dois vice-presidentes e ficou com um. E quis nomear duas pessoas de dentro da CGD", afirmou.

Sobre a escolha de Santos Ferreira para liderar o banco estatal, Teixeira dos Santos justificou-a por ser "uma pessoa com experiência no setor financeiro", considerando que esse facto "é inquestionável".

E reforçou: "Foi uma escolha minha. Falei [com o primeiro-ministro] sobre a escolha. Por minha iniciativa".

Na semana passada, Campos e Cunha tinha dito que Sócrates pretendia que a equipa de Vítor Martins fosse substituída, e que lhe tinha apresentado o nome de Santos Ferreira.

"Creio que é uma coincidência. Penso que ninguém pode comprovar que o engenheiro Sócrates lhe disse isso. É a palavra dele [Campos e Cunha] contra a de todos", vincou.

De resto, José Sócrates, depois das acusações feitas por Campos e Cunha no parlamento, afastou em comunicado que alguma vez tenha pressionado o seu antigo ministro, acusando-o de estar a atacar os seus anteriores colegas de Governo.

Armando Vara também foi uma escolha minha", assegurou Teixeira dos Santos, dizendo que o principal critério para essa opção foi o facto de Vara ser um "diretor coordenador da CGD".

Teixeira dos Santos destacou que Vara, "além da carreira política, fez carreira na CGD".

Além disso, o responsável disse que já o conhecia do primeiro Governo de José Sócrates, quando Vara desempenhou funções enquanto secretário de Estado.

Ele foi nomeado como vogal e competia ao coletivo do Conselho de Administração liderado por Santos Ferreira proceder à distribuição de pelouros. Por experiência própria, nestas funções, o importante é saber lidar e motivar as equipas. Ao longo da minha vida já fiz muitas coisas e sempre ganhei com mudanças, fazendo coisas que nunca fiz", frisou.

Desafiado a fazer uma avaliação, hoje, à luz dos acontecimentos, à sua escolha, Teixeira dos Santos deu nota positiva.

"Não vou fazer aqui avaliações a nível pessoal. Quanto à equipa, faço uma avaliação positiva, porque os indicadores da CGD mostram isso", afirmou, apontando para o bom desempenho do banco público enquanto foi liderado por Santos Ferreira ao nível da concessão de crédito, do apoio à economia, do aumento da sua dimensão e da manutenção da qualidade do crédito.