A 30.ª edição da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa decorre a partir de hoje até domingo, na Feira Internacional de Lisboa, com Marrocos e o Centro de Portugal como destinos em destaque.

Já a Região Centro de Portugal, o destino nacional convidado, terá também uma participação de destaque no certame, depois de no ano passado ter sido flagelada pelos incêndios.

Aberta ao público apenas a partir de sexta-feira, a edição deste ano, segundo a organização, deverá superar os 75 mil visitantes e contará com mais de 1.300 entidades e empresas e 1.500 profissionais estrangeiros.

Dos expositores, 200 são empresas que nunca estiveram presentes na BTL, o que representa um crescimento de 8% em relação à edição do ano passado.

Além de todas as entidades regionais de turismo nacionais e de mais de 50 municípios, destinos internacionais como Angola, Bulgária, Namíbia, Rússia e Uruguai fazem parte das novas apostas, sendo Marrocos o país convidado, não só pela sua importância como destino turístico mundial, mas também porque foi visitado por 80.000 portugueses em 2017.

Entre as novidades, nos mais de 30.500 metros quadrados, está o espaço BTL LAB dedicado à inovação e às tecnologias de informação, que terá três áreas específicas, a BTL Tech, BTL Startup e a BTL Talks.

A inauguração decorre a partir das 10:30, com a presença do primeiro-ministro, António Costa, do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.