A cadeia de brinquedos acaba de declarar a insolvência da Toys R Us Iberia Real Estate no mercado ibérico, após as insolvências anunciadas e fecho das lojas no Reino Unido e Estados Unidos da América (EUA).

O objetivo da decisão é “preservar os seus ativos imobiliários e avançar com a gestão para a eventual aquisição do grupo em Espanha e Portugal”, disse em comunicado.

Por isso, acrescenta o comunicado “a Toys R Us Iberia Real Estate SLU, sociedade detentora de 26 propriedades do grupo, solicitou, junto dos tribunais de Madrid, uma declaração de insolvência.”

“O pedido da Toys R Us Iberia Real Estate S.L.U. é o resultado da sua posição como garantia do financiamento emprestado ao grupo Toys"R"Us, por diferentes fundos internacionais, e tem como objetivo proteger os seus ativos imobiliários.”

A Toys R Us Ibéria é uma empresa multinacional na distribuição de brinquedos e produtos infantis em Espanha. Com uma rede de 53 estabelecimentos, a equipa excede os 1.600 funcionários. Portugal acolheu a Toys R Us em 1993, com lojas em Telheiras e Vila Nova de Gaia. E, desde então, mais uma em Lisboa – no centro comercial Colombo – e as restantes em Cascais, Braga, Almada, Aveiro e Guimarães.

Os processos de insolvência, no Reino Unido e EUA, já se arrastavam há meses. Na passada semana o grupo comunicou, o encerramento de cerca de 800 lojas nos dois países.

Ao mesmo tempo que comunicou estar em fase de “reorganização e venda das suas operações no Canadá, Ásia, Alemanha, Áustria e Suíça", segundo o comunicado citado pela Lusa na ocasião.