O programa do Governo destinado a apoiar os chamados jovens "nem-nem" – que não estudam nem trabalham – já recebeu cerca de 800 candidaturas, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Ministério da Educação.

“O programa Empreende Já recebeu, nesta primeira fase, cerca de 800 candidaturas. Estes jovens são, maioritariamente, provenientes da região Norte e apresentaram candidatura individual, tendo manifestado a intenção de desenvolver projetos centrados na economia social ou de criar empresas” , refere o comunicado do Ministério da Educação.

O programa promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ, IP) foi apresentado em dezembro e destina-se a apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas e de entidades da economia social, assim como a criação de postos de trabalho, por e para jovens.

As candidaturas já entregues vão agora ser analisadas por um júri, constituído pelo IPDJ, pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social.

“Os jovens cujas candidaturas forem aprovadas serão apoiados, durante seis meses, com uma bolsa de cerca de 700 euros e terão de frequentar 250 horas de formação em áreas transversais à ação empreendedora. Terão ainda apoio técnico personalizado (tutoria), com vista à estruturação e sustentabilidade do projeto”, refere o comunicado da tutela.