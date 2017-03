As ações da EDP Renováveis estão a disparar cerca de 10% esta manhã de terça-feira, depois do anúncio de uma Oferta Pública geral e voluntária de Aquisição (OPA) por parte da sua casa-mãe EDP, oferecendo 6,80 euros por cada ação. É, no fundo, uma oferta para comprar os títulos detidos por pequenos acionistas.

Esse anúncio foi feito ontem ao final do dia. Na primeira reação em bolsa, os títulos estão a valorizar bastante para 6,89 euros por ação. Também as ações da EDP estão em forte alta, disparando 4,6% para 3,07 euros.

Estas duas cotadas estão a ajudar o PSI20 a protagonizar o maior ganho europeu no arranque da sessão, ao subir quase 2% para 4.810,76 pontos.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP referia que "os valores mobiliários objeto da oferta são ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de cinco euros cada, representativas do capital social" da EDP Renováveis.

A oferta incide sobre aproximadamente 22,5% do capital social da EDP Renováveis e a contrapartida oferecida, a pagar em numerário, é de 6,80 euros por ação, num investimento de 1,33 mil milhões de euros.

Se os pequenos acionistas não quiserem vender, terão de ter em atenção que a EDP admite vir a requerer a saída a EDP Renováveis da Bolsa, se conseguir mais de 90% do capital da sua subsidiária.