Embora o CaixaBank mantivesse a "intenção" de o BPI continuar cotado no índice de referência da bolsa de Lisboa, o PSI20, isso não vai acontecer. A decisão cabia à Euronex, que entretanto comunicou isso mesmo, numa curta nova enviada às redações.

A Euronext comunica que, na sequência dos resultados alcançados na Oferta Pública de Aquisição do CaixaBank sobre o BPI, e face à informação disponível à data, foi decidida a exclusão das acções do Banco BPI do índice PSI 20, com data efetiva a 10 de fevereiro”

Uma decisão tomada na sequência da OPA que o CaixaBank lançou sobre o banco português, e que foi concluída com sucesso: o grupo catalão passou a deter 84,5% do capital, estando os restantes 15% dispersos entre a Allianz, que manteve a sua posição de 8,43% e outros acionistas minoritários.

Ora, a negociação de ações em bolsa seria muito mais diminuta, se o banco permanecesse no PSI20. Tirando a percentagem detida pela Allians, só cerca de 7% do capital estaria disponível para a troca de mãos entre os investidores.

As ações do BPI fecharam a sessão desta quarta-feira, ainda antes de serem conhecidos os resultados da OPA, a perder 6,58% para 1,05 euros.

Com esta mudança, o PSI20 passará a ter apenas 17 cotadas até à próxima revisão, marcada para o dia 20 de março.

Há 34 anos no BPI, os últimos 13 como CEO, Fernando Ulrich deixa agora a liderança executiva do banco. Para o lugar de CEO vai um espanhol, Pablo Forero, atual diretor-geral do CaixaBank. Ulrich passará a chairman.

Veja também: