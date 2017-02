O BCP começou hoje a negociar em bolsa as novas ações resultantes do aumento de capital, entretanto concluído. São mais de 14 mil milhões de novos títulos, que se estrearam com uma queda de próxima de 5%, para 13,9 cêntimos. Porém, durante a parte da manhã, o banco chegou mesmo a alcançar um mínimo histórico de 13,27 cêntimos.

Muitos investidores que adquiriram direitos de subscrição do aumento de capital para comprar novas ações estarão a aproveitar para realizar mais-valias. Até porque os direitos negociaram com desconto relativamente ao preço das acções.

O aumento de capital foi de 1.332 milhões de euros, a maioria para reembolsar a ajuda do Estado. Foi bem sucedido, mas o desempenho do banco na bolsa não está a ser positivo esta quinta-feira.

O BCP já perdeu 86% da capitalização em bolsa face ao ano passado.