As criptomoedas estão a matar pessoa de forma "bastante direta", afirmou o fundador da Microsoft, Bill Gates.

O milionário referia-se à forma como, no seu entender, as moedas digitais, como as bitcoins, estão a ser utilizadas para comprar drogas como o Fentanil, mais agressivo que a heroína.

Em declarações, num debate em que contava com intervenções do público, ao site Reddit, disse que o fato de não se conhecerem os rostos, ou rosto, por detrás da criação destas moedas significa que poderá haver ligações ao financiamento de terroristas e à lavagem de dinheiro.

As críticas não tardaram, acusando-o de estar mal informado sobre a tecnologia subjacente às bitcoins.

O comentário do criador da Microsoft surgiu após ser questionado sobre a tecnologia associada às criptmoedas: "A principal característica das criptomoedas é o seu anonimato. Não acho que isso seja bom”, disse.

Atualmente, as criptomoedas são usadas para comprar Fentanil e outras drogas, por isso é uma tecnologia rara que causou mortes de maneira bastante direta. Penso que a onda especulativa em torno de ICOs [ofertas iniciais de moedas] e criptomoedas são super arriscadas para investimentos de longo prazo", afirmou.

O investidor Warren Buffet já tinha dito que a onda especulativa das criptomoedas "não vai acabar bem."

Mas Gates nem sempre foi tão cínico sobre bitcoins. Em 2014, em uma entrevista na Bloomberg TV, ele disse que “era melhor que a moeda física".

A resposta que agora deu não foi bem recebida por vários participantes no debate. Houve quem reprovasse, sentindo que se tratava de uma tentativa para influenciar o mercado. Outros sugeriram que o milionário precisava de olhar novamente para as criptomoedas.