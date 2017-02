O principal índice português acordou negativo, tal como alguns pares na Europa e perde 0,11% para 2.471,31 pontos com a banca a penalizar.

No dia em que vão ser conhecidos os resultados da Oferta Pública de Aquisição (OPA) que o CaixaBank lançou sobre o banco liderado por Fernando Ulrich, as ações da instituição descem 2,76% para 1,09 euros. Os catalães tinha oferecido 1,134 euros por título.

O Negócios avança que o banco ficou com cerca de 75% do capital do banco. Um dia depois de também ter noticiado que Isabel dos Santos decidiu vender a posição que detinha no BPI, na sequência da OPA. Uma operação que lhe permite um encaixe de 306,9 milhões de euros. Face ao valor investido no banco liderado por Fernando Ulrich, a investidora terá realizado um ganho de 53,1 milhões.

No BCP, o sinal também é negativo de 1,02% para 0,16 euros, eventualmente com os investidores ainda a aproveitarem para fazerem algumas mais-valias após os ganhos na passada semana.

No mercado da dívida, hoje é dia de leilão. Portugal vai ao mercado para colocar até 1.250 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 5 e 7 anos. Para já uma coisa é certa: os juros devem subir face às últimas emissões comparáveis e tendo em conta que os juros na maturidade mais considerada – a 10 anos – estão acima dos 4% [hoje 4,22%] há várias sessões.

A perceção dos investidores é de que lhes têm que dar mais para correrem o risco de ficar com dívida portuguesa e é isso que a operação reflete. Não só porque continuam a persistir riscos consideráveis sobre a evolução da dívida portuguesa mas também porque a instabilidade internacional faz disparar a incerteza.