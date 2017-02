Manhã de acalmia nos mercados europeus, num dia que vai ser marcado pelo feriado do “Dia do Presidente” dos Estado Unidos da América e que implica o encerramento da bolsa em Wall Street.

O PSI20 segue quase como abriu, a acentuar ganhos, nos 0,71% 4.675,01. Com o BCP destacado a subir 3,046% para 0,155 euros. Seguido de perto pelas empresas do universo EDP, com a casa-mãe destacada nos ganhos, a crescer 1,22% para 2,894 euros. Mais atrás, vem a Galp, a valorizar 0,8% para 13,810 euros.

A contraria e a penalizar o índice nacional, estão os CTT que derrapam 1,07% para 5,044 euros. E a Pharol que decresce 1,82% para 0,3377 euros.

Lá fora, o dia está a ser marcado pela queda de mais de 8% nas ações da Unilever, que detém marcas como a Olá. Isto depois de a rival Kraft Heinz, ter surpreendido o mercado ao retirar a sua proposta de fusão no valor de 143 mil milhões de 134,6 mil milhões de euros. Inicialmente a proposta foi recusada e havia ainda a expetativa de que a Kraft revisse em alta o preço o que, pelo menos para já, não vai acontecer.