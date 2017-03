O Banco Central Europeu (BCE) reviu ligeiramente em alta as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro para 2017 e 2018.

O presidente do BCE, Mario Draghi, após a reunião desta quinta-feira, em Frankfurt, na Alemanha, indicou que as novas previsões apontam para um crescimento de 1,8% em 2017 e de 1,7% em 2018. Anteriormente, as estimativas eram de 1,7% e 1,6%, respetivamente.

Já para 2019, o BCE continua a prever um crescimento de 1,6%.

Além do ligeiro otimismo das previsões, o BCE decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, com a principal taxa de refinanciamento a manter-se em 0%, um mínimo histórico fixado em março de 2016.

Política monetária inalterada

O Banco Central Europeu (BCE) deixou inalterada a política monetária, tal como esperado, nesta quinta-feira, mantendo os estímulos sem precedentes, bem como a sua orientação, apesar da recuperação, mais rápida do que o esperado, da inflação e do crescimento.

Enfrentando uma inflação baixa e um crescimento fraco, o BCE tem mantido a taxa de juro em território negativo e as compras de ativos em 80.000 milhões de euros (ME) por mês, prometendo uma acomodação substancial e uma presença ampliada no mercado para ajudar na recuperação da zona do euro.

Apesar dos dados recentes terem surpreendido positivamente, a subida da inflação deve ser temporária. As eleições em algumas das maiores economias do bloco do euro, incluindo França, Alemanha e Holanda, ofuscam também o 'outlook'.

Repetindo sua orientação padrão, o BCE disse que continua a esperar que as taxas de juro permaneçam aos níveis atuais ou mais baixos, por um período prolongado de tempo, e bem além do horizonte de suas compras de activos.

Referiu ainda que as compras de activos, que serão reduzidas em um quarto a partir de abril, podem ser aumentadas ou prorrogadas se o cenário se tornar menos favorável.

Na reunião desta quinta-feira, o BCE manteve a taxa de depósito, sua principal taxa de juro, em -0,4%. A principal taxa de refinanciamento ficou em 0%, enquanto a taxa de empréstimo foi mantida em 0,25%.