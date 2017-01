A atividade de reabilitação urbana aumentou 1,5% em novembro, em termos acumulados desde o início de 2016, comparando com igual período de 2015, segundo o barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), hoje divulgado.

Com base num inquérito aos empresários do setor da construção civil e obras públicas, realizado pela AICCOPN, o aumento da reabilitação urbana foi acompanhado por “um decréscimo de 5,1%” na carteira de encomendas, em termos acumulados desde o início de 2016, quando comparados com os mesmos 11 meses de 2015.

Já a produção contratada em meses fixou-se, “"até novembro, em 6,7 meses, quando no mesmo período de 2015, foi de sete meses” o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, de acordo com o barómetro da associação AICCOPN.

Fundada em 1892, a AICCOPN é uma associação de âmbito nacional, que representa cerca de 8.000 empresas do setor da construção civil e obras públicas.