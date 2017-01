O Banco de Portugal (BdP) recomendou às instituições que atuam no mercado português que adotem um conjunto de novas regras na comercialização de produtos e serviços bancários, cujo objetivo principal é dar maior proteção aos clientes.

O que devem os bancos respeitar?

Identificar o público-alvo de cada produto ou serviço

Testar o produto uo serviço antes de serem colocados no mercado

Definir e implementar uma estratégia de comercialização

Prestar toda a informação relevante aos clientes

Monitorizar os produtos e serviços após a sua colocação no mercado

Adotar medidas corretivas sempre que se justifique

"O cumprimento destes requisitos pressupõe a definição, a implementação e a revisão periódica de procedimentos internos por parte das instituições", realça o supervisor.

No caso de os produtos e serviços bancários serem vendidos aos balcões por instituições que não aquelas que os criaram, as instituições criadoras devem ainda:

Disponibilizar informação relevante aos comercializadores, designadamente quanto às características dos produtos e serviços, ao público-alvo e aos canais de comercialização escolhidos

Estabelecer o tipo de clientes para os quais o produto ou serviço é adequado, na identificação do público-alvo, e tendo em conta os interesses, objetivos e características desses clientes

Para esse efeito, podem ser ponderados fatores demográficos, a complexidade e os riscos inerentes ao produto ou serviço, o nível de risco que o público-alvo está disposto a suportar, o seu nível médio de literacia financeira e a sua capacidade financeira.

O que está na origem das novas regras

As novas regras seguem as orientações da Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), que entraram em vigor no início de janeiro, e que exigem às instituições a ponderação dos interesses, objetivos e características dos clientes na criação e comercialização de produtos e serviços bancários.

"Estas orientações pretendem assegurar que os interesses, objetivos e características dos clientes bancários são devidamente acautelados, evitando potenciais prejuízos para os clientes e minimizando a ocorrência de situações de conflito de interesses", lê-se no comunicado do BdP.

O regulador quer que os novos requisitos sejam respeitados relativamente a todos os produtos e serviços bancários de retalho (produtos de crédito, serviços de pagamento e de moeda eletrónica e depósitos), destinados a todos os clientes bancários.