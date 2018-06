Os portugueses continuam a pedir mais crédito ao consumo e os montantes também estão a crescer. De acordo com os dados do Banco de Portugal, no total os novos créditos ao consumo subiram 14,4% em abril face ao mesmo mês de 2017, para caírem quase a mesma percentagem em relação a março.

No que toca aos montantes contratados, mais uma vez, a mesma tendência: subida de mais de 26% em relação abril de 2017 e quebra de 12% na comparação com março de 2018.

Entre os pedidos, o que mais chama a atenção é o crédito pessoal, que no conjunto sobe 30,9%. Com destaque para a modalidade relacionada com a finalidade de educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos. Os contratos quase duplicam na comparação com abril homólogo (+85,2%), com os montantes a subiram também mais de 60%, embora os números ainda sejam provisórios.

No crédito automóvel, é na modalidade com reserva de propriedade que as subidas são maiores.

Já nos cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto (a facilidade e descoberto incluem apenas os contratos de crédito sob a forma de facilidade de descoberto com prazo de reembolso superior a um mês), sinais também de alta, mais de 11%, em novos contratos face a abril do último ano.

Número de novos contratos de crédito aos consumidores

Tipo de contrato de crédito Número de contratos (P) Abr 2017 Mar 2018 Abr 2018 Abr 2018 / Mar 2018 (%) Abr 2018 / Abr 2017 (%) Crédito pessoal Finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos 722 1225 1337 9,1% 85,2% Outros Créditos Pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) 30647 44913 35166 -21,7% 14,7% Crédito automóvel Locação Financeira ou ALD: novos 994 1120 997 -11,0% 0,3% Locação Financeira ou ALD: usados 355 388 353 -9,0% -0,6% Com reserva de propriedade e outros: novos 3202 4077 4148 1,7% 29,5% Com reserva de propriedade e outros: usados 9947 12739 12482 -2,0% 25,5% Cartões de crédito, Linhas de crédito, Contas correntes bancárias e Facilidades de descoberto (1) 59318 75963 65817 -13,4% 11,0% Total 105185 140425 120300 -14,3% 14,4%

P - Valores provisórios

(1) As facilidades de descoberto incluem apenas os contratos de crédito sob a forma de facilidade de descoberto com prazo de reembolso superior a um mês.

Montante dos novos contratos de crédito aos consumidores

Tipo de contrato de crédito Montante contratado (P) (milhares de euros) Abr 2017 Mar 2018 Abr 2018 Abr 2018 / Mar 2018 (%) Abr 2018 / Abr 2017 (%) Crédito pessoal Finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos 3349 5666 5441 -4,0% 62,5% Outros Créditos Pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) 184853 293591 240891 -18,0% 30,3% Crédito automóvel Locação Financeira ou ALD: novos 27332 32795 29704 -9,4% 8,7% Locação Financeira ou ALD: usados 7580 9099 8270 -9,1% 9,1% Com reserva de propriedade e outros: novos 44078 60724 59535 -2,0% 35,1% Com reserva de propriedade e outros: usados 122230 160936 157548 -2,1% 28,9% Cartões de crédito, Linhas de crédito, Contas correntes bancárias e Facilidades de descoberto (1) (2) 70011 96526 78927 -18,2% 12,7% Total 459433 659337 580316 -12,0% 26,3%

P - Valores provisórios

(1) As facilidades de descoberto incluem apenas os contratos de crédito sob a forma de facilidade de descoberto com prazo de reembolso superior a um mês.

(2) O montante de crédito refere-se ao limite máximo de crédito colocado à disposição do cliente (plafond) e não ao montante de crédito efetivamente utilizado.