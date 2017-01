A bolsa abriu em alta, nesta que é a segunda semana de negociação de 2017, a acompanhar a tendência na Europa mas já inverteu.

O PSI20 desce 0,39% para 4.702,25 pontos com a pressão a vir da energia e da banca mas também de setor mais tradicionais como o do retalho.

As empresas do grupo Sonae, holding e Sonae Capital descem 0,46% para 0,857 euros e 0,53% para 0,751 euros, respetivamente. Também a gigante dona do Pingo Doce, a Jerónimo Martins, derrapa 0,06% para 15,80 euros.

Enquanto na cortiça, a Corticeira Amorim perde 0,68% para 8,70 euros.

Mesmo assim os analistas, ouvidos pela Reuters, acreditam há espaço para recuperações ao longo do dia já que os futuros dos índices internacionais negoceiam em alta, apesar de as atenções estarem focadas, esta semana, tanto nos juros da dívida soberana que, desde o fim da semana passada revelam o acentuar da tendência de alta, como na conferência de imprensa de Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, na quarta-feira, em que se escrutinará com cuidado a sua visão sobre o comércio internacional e a China.

Voltando a Portugal e à banca, a tendência também é de baixa não sendo desprezível o fato de a venda do Novo Banco se estar a revelar um processo mais complicado que o esperado, o que coloca pressão sobre o setor. Em declarações ao Expresso, este fim-de-semana, Carlos César, líder da bancada parlamentar do Partido Socialista, disse que o Governo deve resistir a uma venda ruinosa do Novo Banco e que a nacionalização pode ser uma etapa para a reprivatização mais tarde.

O presidente do PS considera as propostas de compra do Novo Banco "vexatórias" e que o processo de venda se tem revelado um "fiasco".

O BCP desce 0,30% para 1,052 euros e o BPI, que já teve em queda esta manhã, está agora na linha de água. O mesmo para o Montepio.