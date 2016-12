Foi um ano de turbulência nos mercados e o valor das várias moedas também se ressentiu. Mas há mais divisas para além do dólar, do euro, da libra, do yuan chinês ou do iene japonês. Mundo fora houve divisas que desvalorizaram a pique em 2016 face ao dólar, a moeda de referência.

O Brexit causou uma onda de choque que acabou por deixar os mercados mais anestesiados com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Mas o rombo inicial teve tal dimensão que as sessões de recuperação não foram suficientes para equilibrar a balança. E há países em que os seus problemas estruturais e economias fragilizadas, por si só, explicam o pior cenário para as moedas.

A CNN Money e as agências de notícias deram-nos uma ajuda neste balanço.

LIBRA - EGIPTO -59%

A profunda crise económica é a explicação. O banco central do Egito desvalorizou a sua moeda em novembro e logo aí caiu quase um terço face ao dólar terminando o ano a valer menos de metade. Essa manobra visou garantir um empréstimo do Fundo Monetário Internacional, tendo sido elogiada pelos banqueiros por consistir, segundo eles, um grande passo, para estabilizar a economia e atrair investimento.

NAIRA - NIGÉRIA -37%

A Nigéria ressentiu-se dos baixos preços do petróleo durante a maior parte do ano. Como consequência, tendo em conta que as receitas estatais dependem 70% do ouro negro, a moeda do país sofreu grande pressão.

LIRA - TURQUIA -18%

O golpe militar que fracassou, em julho, atirou logo a divisa para uma desvalorização de 6%. Acresce a isso a acumulação de enormes dívidas externas na última década. Os restantes meses foram de queda, também provocada pela baixa de rating por parte das agências S & P e Moody's, que consideraram a dívida do país mais "lixo" ainda do que antes.

PESO - ARGENTINA -17%

Esta que é a segunda maior economia da América do Sul também passou por períodos de turbulência em 2016. Até houve reformas a ser aplicadas para a economia voltar ao crescimento, mas acabou por contrair 1,8%. Os salários reais também baixaram e a inflação chegou a quase 40%, segundo o FMI.

LIBRA ESTERLINA - REINO UNIDO -17%

O referendo realizado em junho no Reino Unido, no qual saiu vitorioso o Brexit, levou a moeda britânica a afundar. Não foi só um impacto inicial, os mercados estão nervosos com o que virá aí quando a saída da União Europeia se efetivar (o que pode acontecer só em 2018 ou até mais tarde, já que a primeira-ministra está a ponderar adiar para depois de 2019) terá sobre a economia.

Mais do que a bolsa, a libra foi logo a primeira a sucumbir a fortes derrapagens que, no conjunto do ano superam então os 15%. Julho foi um mês crítico, com a libra a ter o pior desempenho no mundo. Não ficou por aí: em outubro caiu ainda mais, para um mínimo de 31 anos nos 1,22 dólares. No dia em que se realizou o referendo, 23 de junho, valia $1,5.

PESO - MÉXICO -17%

O peso mexicano levou por tabela com a campanha presidencial de Donald Trump - que se propôs a construir um muro na fronteira - e a consequente vitória eleitoral do candidato republicano. A sua retórica contra as relações comerciais como México e o seu discurso anti-imigrantes deu um abanão à moeda face ao dólar. O banco central do país interveio, aumentando as taxas de juro, para acomodar de algum modo essa queda.

BOLÍVAR - VENEZUELA -71%

Está a valer apenas 0,1 dólares e é difícil quantificar a brutal desvalorização, que pode andar à volta de 71% em relação ao dólar em 2016, de acordo com o site dolartoday.com, que monitoriza a taxa de câmbio no país de forma não oficial.

O país vê-se a braços com uma severa crise económica. A escassez de alimentos e medicamentos é uma realidade no país onde um país onde farinha, massa e leite custam o salário de um mês. O FMI antecipa que a inflação suba 1.660% em 2017.

EURO -4%

Partilhada por 19 países, entre eles Portugal, a moeda única perdeu 4% em comparação com o dólar, até chegar aos $ 1,04 (estava nos 1,086 a 31 de dezembro de 2015). Os analistas não descartam que possa alcançar em breve a paridade com o dólar e se mantenha ligeiramente abaixo em 2017.

Já o franco-suíço foi uma das moedas a apresentar maior estabilidade ao longo do ano, tendo valorizado 2,9% face ao dólar.

Na Rússia, o rublo avançou 21%. No Brasil, o real registou uma valorização semelhante, graças às matérias-primas.