O ministério da Segurança Social reforçou a ação das juntas médicas para combater a fraude e a evasão das contribuições e prestações. O objetivo é fiscalizar quem recebe o subsídio de doença. Mais inspeções resultaram em mais baixas revogadas. No total, mais de 56.500 trabalhadores foram considerados aptos para o trabalho e deixaram de receber o subsídio.

No total, as juntas médicas chamaram no ano passado mais de 262 mil pessoas para uma verificação da incapacidade temporária, um aumento de quase 20% em relação a 2015.

Foi realizada também uma inspeção extraordinária aos trabalhadores de baixa que há 40 ou mais dias não eram sujeitos a qualquer exame do serviço de verificação de incapacidades temporárias.

Foram convocados mais de 21 mil trabalhadores, mas cerca de 16% não compareceram: uns porque já tinham voltado ao trabalho, outros faltaram com justificação.

A avaliação incidiu sobre cerca de 17.500 trabalhadores. Destes, mais de 3.500 foram considerados aptos para trabalhar.

Contas feitas, entre inspeções extraordinárias e regulares, quase 206 mil mantiveram a incapacidade temporária.