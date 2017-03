O Governo quer passar a avaliação de imóveis para efeitos de IMI para as câmaras municipais. A intenção do executivo consta do diploma que concretiza a transferência de competências do Governo para as autarquias.

No entanto, o pagamento do imposto continuará a ser feito à Autoridade Tributária.

A proposta de lei chegou na última quarta-feira ao Parlamento e, segundo avançam o Jornal de Negócios e do Jornal de Notícias, para transferir as competências em matéria de avaliação e reavaliação de imóveis das finanças para os serviços municipais, o governo vai alterar o código do IMI. Propõe-se a fazê-lo no prazo de seis meses.

No sentido de transferir as competências em matéria de avaliação e reavaliação de imóveis dos serviços de Finanças para os órgão municipais, nomeadamente no que concerne à iniciativa para avaliação, designação de peritos avaliadores e decisão de reclamações".

As autarquias só não poderão avaliar imóveis afetos à defesa nacional, forças e serviços de segurança e imóveis detidos pela Segurança Social.

A ideia é que esta transferência de competências para as câmaras decorra a partir do próximo ano e até ao final de 2021.

A discussão da proposta do Governo, em plenário, está agendada para o dia 16 de março.