O valor médio de avaliação bancária em Portugal estava, em novembro, no patamar mais elevado desde setembro de 2011. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, aproximou-se dos 1.100 euros por metro quadrado.

No inquérito à avaliação bancária na habitação, o INE precisou que o valor médio de avaliação bancária, no âmbito da concessão de crédito, foi de 1.091 euros/m2. É uma subida de 0,9% em relação a outubro e de 4,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Apenas a região do Algarve registou uma variação negativa (-1,1%), o que acontece há três meses. Já os aumentos mais expressivos ocorreram no Norte (4,8%), Centro (4,2%) e Área Metropolitana de Lisboa (4,3%).

A nível dos apartamentos, houve um aumento de 1,1%, relativamente ao mês anterior, para 1.137 euros/m2. Face ao período homólogo registou-se uma subida de 4,4%. No conjunto, houve variações positivas, à exceção dos Açores.

Nas moradias, o valor médio foi 1.014 euros/m2 em novembro, valor superior em 4 euros/m2 em relação ao mês anterior e 4,8% na comparação com novembro de 2015.

Por comparação com outubro, e face à média do país, a análise dos índices do valor médio de avaliação bancária de habitação por NUTS III apresentou subidas em nove das 25 regiões analisadas. O Baixo Alentejo teve a maior atualização (3,6%). Já a descida mais acentuada aconteceu na Beira Baixa (-2,4%).