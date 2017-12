O preço das portagens nas autoestradas vai subir já a partir da próxima segunda-feira, 1 de janeiro de 2018. Os aumentos vão afetar cerca de um terço (37%) da rede de autoestradas. Ou seja, a grande maioria (63%) dos troços continuará a cobrar a mesma taxa, decorrente da inflação, que foi de 1,4% em outubro, o mês que serve de referência para o cálculo.

Na maioria dos casos, e segundo a informação plasmada na imprensa desta sexta-feira, depois de informação recolhida junto do Ministério do Planeamento e Infraestruturas, o aumento é de cinco cêntimos para veículos da categoria 1, mas há tarifas que vão subir 15 cêntimos.

É o caso da ponte Vasco da Gama. O contrato de concessão das pontes sobre o Tejo - a Vasco da Gama e a 25 de Abril - prevê uma actualização anual, independentemente do valor da inflação.

Ponte Vasco da Gama

Veículo da classe 1 +0,05 € 2,8 € Classe 2 +0,05 € 6,35 € Classe 3 +0,15 € 9,35 € Classe 4 +0,15 € 12 €

Ponte 25 de Abril

Classe 1 + 0,05 € 1,8 € Classe 2 + 0,10 € 3,95 € Classe 3 + 0,10 € 5,45 € Classe 4 + 0,05 € 7,10 €

No total, vão ser atualizadas em Portugal 300 taxas de portagem. A Brisa é a concessionária que vai aumentar os preços em mais troços: 172, o que representa 47% das taxas desta concessionária.

Os preços vão também subir em 99 tarifas das antigas SCUT, que acumulam um total de 300 taxas de portagem. Contas feitas, 67% dos troços ficam com valores inalterados.

Como se calculam as portagens?

A fórmula de cálculo do aumento do preço das portagens, em cada ano, está prevista no decreto-lei n.º 294/97 e estabelece que a variação a praticar tem como referência a taxa de inflação homóloga, sem habitação, no continente conhecida até dia 15 de novembro, data em que os concessionários devem comunicar ao Governo as suas propostas de preços.

A legislação atualmente em vigor define também que a atualização das taxas de portagens deve ser feita em valores múltiplos de cinco cêntimos, o que implica o arredondamento das taxas de portagem para o múltiplo de cinco cêntimos mais próximo.

Depois de três anos em que as taxas de portagem praticamente não sofreram atualizações, em 2017 houve algum impacto nos preços para os utilizadores das autoestradas. Em 2018, em cerca de um terço delas sentir-se-á novo aumento.